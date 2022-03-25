Вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года на Россию наложены санкции. Многие международные компании уже отказались от работы там, впрочем, некоторые - еще нет.
За последние сутки несколько компаний официально заявили о выходе с российского рынка. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram-канале.
Так, американская компания для помощи в написании текстов на английском языке Grammarly прекратила работу в России и Беларуси и заблокировала доступ пользователям этих стран.
Еще одна американская компания Clarivate прекратила деятельность в России и Беларуси. Clarivate управляет базами данных.
Кроме того, в РФ прекратила разработку программного обеспечения немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom.
Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.
Нидерландский производитель красок и покрытий Holland Colours объявил о прекращении инвестиций в российские и белорусские проекты.
Авиакомпания Армения отменила часть рейсов из Москвы в Ереван и обратно.
Немецкий производитель грузовиков Daimler Truck на фоне событий в Украине объявил об остановке бизнеса на территории России.
"Осталось недолго", - резюмировали в Мінцифри.
Напомним, Япония ударила санкциями по российским политикам, олигархам и компаниям. Более 100 физических и юридических лиц попали под санкции Японии.