Из российского рынка продолжают выходить компании, осуждающие агрессию против Украины.

Вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года на Россию наложены санкции. Многие международные компании уже отказались от работы там, впрочем, некоторые - еще нет.

За последние сутки несколько компаний официально заявили о выходе с российского рынка. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram-канале.

Так, американская компания для помощи в написании текстов на английском языке Grammarly прекратила работу в России и Беларуси и заблокировала доступ пользователям этих стран.

Еще одна американская компания Clarivate прекратила деятельность в России и Беларуси. Clarivate управляет базами данных.

Кроме того, в РФ прекратила разработку программного обеспечения немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom.

Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.

Нидерландский производитель красок и покрытий Holland Colours объявил о прекращении инвестиций в российские и белорусские проекты.

Авиакомпания Армения отменила часть рейсов из Москвы в Ереван и обратно.

Немецкий производитель грузовиков Daimler Truck на фоне событий в Украине объявил об остановке бизнеса на территории России.

"Осталось недолго", - резюмировали в Мінцифри.

Напомним, Япония ударила санкциями по российским политикам, олигархам и компаниям. Более 100 физических и юридических лиц попали под санкции Японии.

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