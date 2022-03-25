Бизнес разрушен, а от привычного комфорта придется отказаться, сетует Петр Авен.

Подсанкционный российский банкир Петр Авен заявил, что его бизнес полностью разрушен. Санкции настолько повлияли на его жизнь, что вскоре он не сможет нанять водителя, а сам управлять не умеет.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь", - говорит Авен.

До войны состояние Авена оценивали в 4,4 млрд долларов, заявил, что теперь не знает, как выжить.

"Разрешат ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не водить авто ... возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", – сказал он.

Добавим, что во время интервью Авен сидел в своей роскошной лондонской квартире с двухуровневой столовой.

Бизнесмен заявил, что санкции против него не имели оснований. Он планирует обжаловать их. Сейчас Авен ищет британского адвоката, чтобы разморозить средства, достаточные для оплаты юридической консультации, но местные юристы не хотят работать с русскими". Олигарх не надеется на быстрое решение своих проблем.

"Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно", - отметил бизнесмен.

Авен также заверил, что имеет влияние на Путина и поддерживает тесные контакты с Кремлем. Однако он отметил, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом.

"Очень странно оказаться под санкциями лишь потому, что ты встречаешься с президентом. Мы старались быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-групп", а не себя", - резюмировал он.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора и российских олигархов. Ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". В частности Leroy Merlin и Danone.

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