В России разгорелся скандал из-за фото мешков с трупами больных COVID-19
В России из-за скандала после публикации фотографий из морга городской больницы №3 Томска уволили главу департамента здравоохранения региона Александра Холопова.
Читайте также"Люди идут и идут, мы процветаем": ритуальное агентство в РФ пропиарилось на коронавирусеОб этом сообщается на сайте администрации области.
Снимки опубликовал местный сайт «Московский комсомолец в Томске». Там видны сваленные в кучу мешки, в которых лежат трупы умерших от коронавируса.
В оперативном штабе опровергли информацию, заявив, что в мешках находятся использованная одежда, а не трупы.
Однако вскоре появились другие фотографии, на которых видно, что в некоторых мешках действительно находятся тела со связанными за спиной руками.
При этом на журналиста составили протокол по статье о фейках (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).
Ранее УНИАН писал, как в России начали массово задерживать журналистов известных изданий.
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