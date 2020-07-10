В России разгорелся скандал из-за фото мешков с трупами больных COVID-19

Снимки сделали в морге одной из больниц, где лечат инфицированных коронавирусом.

В России из-за скандала после публикации фотографий из морга городской больницы №3 Томска уволили главу департамента здравоохранения региона Александра Холопова.

Читайте также"Люди идут и идут, мы процветаем": ритуальное агентство в РФ пропиарилось на коронавирусеОб этом сообщается на сайте администрации области.

Снимки опубликовал местный сайт «Московский комсомолец в Томске». Там видны сваленные в кучу мешки, в которых лежат трупы умерших от коронавируса.

В оперативном штабе опровергли информацию, заявив, что в мешках находятся использованная одежда, а не трупы.

Однако вскоре появились другие фотографии, на которых видно, что в некоторых мешках действительно находятся тела со связанными за спиной руками.

При этом на журналиста составили протокол по статье о фейках (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

Ранее УНИАН писал, как в России начали массово задерживать журналистов известных изданий.

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