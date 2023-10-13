Бывший лидер РФ высмеял стремление израильского ЦАХАЛ спасти миллионы жизней гражданских перед началом наземной операции.

Бывший лидер России Дмитрий Медведев высмеял призыв израильской армии ЦАХАЛ к гражданскому населению северной части сектора Газа срочно эвакуироваться перед началом наземной операции против террористов ХАМАС.

Циничным комментарием действующий зампред Совбеза РФ отметился в Telegram. Он заявил, что весь Запад "стыдливо молчит" в ответ на заявление израильской армии.

Также он провел неуместную параллель по поводу войны войск РФ с населением Украины.

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"Интересно, какой была бы их реакция (реакция Запада - УНИАН) на аналогичное требование в адрес "киевского режима" эвакуировать один из крупных городов?", - указал Медведев.

ЦАХАЛ заявил, что у сектора Газа есть 24 часа на эвакуацию

Утром 13 октября Армия обороны Израиля сообщила ООН, что дает 24 часа на эвакуацию гражданского населения северной части сектора Газа на юг территории. После этого ЦАХАЛ будет готов к началу наземной операции против террористов ХАМАС, которые 7 октября начали полномасштабное вторжение на территории Израиля.

По данным израильских СМИ, приказ ЦАХАЛ вызвал панику серди жителей Газы. По словам уполномоченного ООН офицера по делам палестинских беженцев, люди в панике пытаются собрать свои вещи. "Никто не понимает, что делать", - заявил он.

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