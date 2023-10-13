Журналисты рассказывают, что местные просто не понимают, куда им бежать.

Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о эвакуацию северной части Газы вызвал шквал паники внутри анклава.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на офицера агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа Инаса Хамдана, местные в панике собирают уцелевшее имущество, царит хаос.

"Это хаос, никто не понимает, что делать", - отметил Хамдан.

По его словам, вокруг были слышны панические крики. Персонал ООН эвакуируется на юг анклава в Рафах.

Небал Фарсах, пресс-секретарь палестинского Красного Креста в городе Газа, говорит, что один миллион человек не может быть безопасно эвакуирован так быстро.

"Забудьте о еде, забудьте об электричестве, забудьте о топливе. Сейчас единственное, что волнует, успеешь или выживешь", - сказал Фарсах, заплакав.

Женщина в отчаянии спрашивает, что будет с ее пациентами, ведь среди раненых есть пожилые люди и дети. Многие медики отказываются эвакуировать больницы и остаются возле пациентов. Врачи звонят родным, чтобы попрощаться.

Корреспондент Аль-Джазиры Сафват аль-Кахлут говорит, что местные жители пытаются выяснить, куда они могут пойти, если переедут на юг.

"Более миллиона палестинцев паникуют, растеряны, у них нет плана и они не понимают, что делать. Теперь мои дети спрашивают меня: "Куда нам пойти?" Я сказал, что не знаю", - передает корреспондент.

Эвакуация из Газы

Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

В то же время в ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий". Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

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