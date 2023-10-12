Количество украинцев, которые хотят эвакуироваться на фоне эскалации боевых действий с ХАМАС, постоянно растет. Преимущественно, это женщины и дети.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объяснил, почему до сих пор не удалось начать эвакуацию украинцев из сектора Газа.

Украинцы уже находятся под обстрелами: если начнется наземная операция, то щадить не будут никого, заявил дипломат в эфире национального телемарафона. По его словам, проблема эвакуации из сектора Газа одинакова для всех стран мира.

"К сожалению, эвакуация не началась. Поскольку единственный пункт пропуска на Египет "Рафах", остается закрытым и влияния мы на это не имеем, как и не имеют другие посольства. То есть речь идет о том, что ни одно посольство европейских стран, ни Соединенные Штаты Америки, не эвакуировали ни одного своего гражданина. Более того, у меня встреча с исполняющим обязанности посла США закончилась час назад. У них не только не эвакуированы их граждане, у них не эвакуированы даже сотрудники посольства штатные, работавшие в секторе Газа. То есть, проблема для всех одинаковая", - акцентировал Корнийчук.

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Он отметил, что Украина подготовила все необходимое для эвакуации своих граждан.

"У нас все готово для эвакуации. Наши сотрудники в посольстве Египта готовы встретить в любое время, помочь восстановить документы, если нужно обновить или паспортизировать и сделать все необходимое. Списки переданы египетской стороне на согласование и согласованы", - подчеркнул Корнийчук.

Он отметил, что основная проблема заключается в том, что сейчас "фактически идет такой пинг-понг" между двумя сторонами. "Египтяне говорят, что ХАМАЗ со стороны сектора Газа не пускает, а ХАМАЗ говорит, что египтяне не пускают. Где правда, непонятно", - добавил Корнийчук.

Посол Украины в Израиле отметил, что "сегодня госсекретарь США Блинкен этот вопрос поднял перед израильским премьер-министром Нетаньяху".

"И это является одним из ключевых вопросов. Поскольку, если начнется наземная операция, то щадить не будут никого. И возникает огромный риск, что иностранные граждане и, в том числе украинцы, будут под обстрелами. Они уже под обстрелами", - акцентировал Корнийчук.

Он отметил, что количество украинцев, которые хотят уехать из сектора Газа, постоянно растет.

"Количество людей, которые вызвались на эвакуацию увеличивается каждый час. Это сложная математика. У нас было 250 утром, потом мы поняли, что мы не сможем вытащить тех, которые имеют вид на жительство постоянное в Украине, то есть там не только граждане Украины. Таких около 220, но, опять же, количество их растет. Выход, ждать пока откроется пропуск. Я уверен, что израильскому руководству будет сообщено, что это важно также для Израиля, чтобы перед началом наземной операции сначала дали эвакуировать хотя бы гражданских иностранцев, проживающих в секторе Газа, в том числе украинцев", - подчеркнул Корнийчук.

Он добавил, что много обращений от коллег и партнеров, например, Молдавия обратилась с просьбой помочь с эвакуацией.

"У нас инфраструктура готова, но, к сожалению, не только от нас все зависит. Как только будет разблокирован этот пункт пропуска ("Рафаль" - УНИАН), или пункт пропуска в сторону Израиля - это не имеет значения, мы людей вывезем. У нас есть алгоритм вывоза и доставки граждан в Украину или в страны-соседки. Это, преимущественно, женщины и дети. Я считаю, что по сектору Газа вопрос самый сложный, мы над ним работаем постоянно", - подчеркнул Корнийчук.

Что известно о состоянии украинцев в Израиле

Как сообщал УНИАН, 12 октября в МИД Украины сообщили, что число погибших украинцев в Израиле возросло до семи. После нападения боевиков ХАМАЗ девять граждан получили ранения и еще девять украинцев считаются пропавшими. Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. На субботу, 14 октября, готовится первый эвакуационный рейс в Румынию.

Утром 7 октября террористическое группировка ХАМАС напала на Израиль. Тысячи ракет были выпущены боевиками со стороны сектора Газа в направлении израильских городов.

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