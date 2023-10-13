В ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий".

Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов. Как сообщает The Times of Israel ссылаясь на заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика, ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение после шести дней воздушной бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС в субботу

"Это составляет примерно 1,1 миллиона человек. Такое же распоряжение касалось всего персонала ООН и тех, кто находился в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники", - говорится в заявлении ООН.

В то же время в ООН считают невозможным такое значительное перемещение "без разрушительных гуманитарных последствий".

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ООН "настоятельно призывает" отменить приказ, чтобы избежать "превращения трагедии в катастрофическую ситуацию".

В то же время посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

"Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы - это позор! На протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование им гражданского населения и инфраструктуры в Секторе Газа для убийств и накопления своего оружия. Теперь вместо того, чтобы поддерживать Израиль, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС и который все еще пытается минимизировать вред некомбатантам, он проповедует именно Израилю", - заявил он.

Он также добавил, что было бы лучше, чтобы ООН сейчас сосредоточилась на возвращении пленных, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

Блокада сектора Газа

После вторжения ХАМАС Израиль ввел полную блокаду Газы, отключение воды, электроэнергии и газа; закрытие собственных пограничных переходов в анклаве.

"Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - заявил министр обороны страны Йоав Галант.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что количество украинцев, которые хотят эвакуироваться из Газы на фоне эскалации боевых действий с ХАМАС, постоянно растет, в то же время эвакуация пока еще не началась.

Он добавил, что если начнется наземная операция, то щадить не будут никого.

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