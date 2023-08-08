Бывший президент России припомнил, как армия РФ "наводила" порядки в Южной Осетии.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев "заистерил" и пообещал россиянам "победу" в Украине, вспомнив о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который находится на грани смерти из-за критической потери веса.

В своем Telegram зампред главы Совбеза России назвал Саакашвили "недоумком" и похвастался вмешательством РФ в государственные вопросы Грузии, отмечая, что 15 лет назад, во время грузино-южноосетинского конфликта, армия РФ также боролась с "националистами".

"Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали обозревших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", - заявил Медведев.

Он указал, что тогда США "не хватило опыта", чтобы противостоять РФ и заверил, что в будущем оккупанты также преодолеют "натовскую систему" и решать все цели так называемой "СВО": "Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!", - заявил политик.

Потери оккупантов в Украине преодолели отметку в 250 тысяч

Напомним, что армия РФ в Украине не первый день сталкивается со значительными потерями техники и живой силы на фронте. Так, сегодня Генштаб сообщил о "зачистке" личного состава вражеской армии на уровне 560 оккупантов.

Порог в 250 тысяч ликвидированных оккупантов враг преодолел еще 7 августа. По состоянию на утро 8 августа в Украине "удобряют землю" 250 тыс. 800 российских солдат.

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