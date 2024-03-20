Бывший лидер РФ решил, что оккупанты легко уничтожат полки французской армии, в случае боя.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить войска Франции в Украину, пообещав Макрону гробы и обозвав местное политическое руководство "петухами".

Агрессивное заявление Медведева прозвучало на фоне слов лидера Франции о том, что тот не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

Скандальный политик почему-то решил, что оккупанты смогут уничтожить полки французской армии, в случае прямого боя на территории Украины.

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"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!" - написал Медведев в Telegram.

Он заблаговременно назвал профессиональных военнослужащих Франции "несчастными" людьми в составе интервенционного контингента.

"При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далёкой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно... Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооружённых сил", - расписал "перспективу" Медведев.

Он резюмировал, что "гробы французов" станут "гильотиной" для политического руководства страны, назвав его представителей "петухами".

Также Медведев прибавил, что "смерть" военных Франции станет уроком для "неугомонных придурков в Европе", приправив свой монолог словами Пушкина о гробах врагов на полях России.

Макрон уточнил свои слова об отправке военных

В феврале 2024 года лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности, что в будущем западные войска отправят в Украину. Его заявление стало скандальным, многие лидеры и представители стран НАТО уточнили, что не готовы к такому шагу. Также вопрос комментировал украинский лидер Зеленский: сказал, что детям французов не придется погибать в Украине, пока она способна воевать с РФ.

Недавно Макрон повторно уточнил свои слова на фоне активной критики и обсуждений. Он назвал волнение общества сигналом к пробуждению. Президент Франции подчеркнул: молодежь должна уже сейчас понимать, что война в Украине - территория боя, разворачивающегося лишь в 1500 км от французской границ. "Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику", - сказал он.

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