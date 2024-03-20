Он считает, что молодежь должна понимать, что происходит в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению".

"Я думаю, важно, чтобы наша молодежь понимала, в чем суть конфликта в Украине. Он происходит в 1500 км от наших границ, что не так уж и далеко", - сказал французский лидер во время визита в Марсель, пишет TF1 Info.

По его словам, падение Украины и решение партнеров отказаться от нее имело бы прямые последствия для Франции.

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"Где бы остановилась империалистическая держава, если бы она могла продвигаться так близко к нам? Наши демократии всегда нужно защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику", - подчеркнул Макрон.

Что известно о возможности отправки войск в Украину:

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки западных войск в Украину в будущем не исключается. Он продолжает настаивать на этом, хоть и подвергся серьезной критике.

Если война будет распространяться по Европе, это будет единственный выбор и ответственность России, сказал Макрон в недавнем интервью.

В России вчера заявили, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тысяч своих военнослужащих. В Париже назвали это дезинформацией.

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