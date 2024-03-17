По его словам, Франция может разместить свои войска в Украине, чтобы противостоять России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент". Таким образом он свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства. Об этом он сказал в интервью газете Le Parisien, его слова цитирует Le Monde.

"Возможно, в какой-то момент - я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу - нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", - заверил политик.

Известно, что о том, что не стоит исключать варианта введения западных войск в Украину, Макрон заявил в конце февраля. На такие слова бурно отреагировали в Берлине и другие европейские партнеры.

Видео дня

В то же время разные взгляды относительно возможности наземных операций и предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия могут подорвать сотрудничество между союзниками. Канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на заявление Макрона по этому вопросу и призыв французского лидера к партнерам не быть "трусами".

Заявления Макрона относительно войны в Украине: последние новости

Ранее Макрон назвал Россию общим врагом. По его словам, президент РФ Владимир Путин думал, что Европа разделится на разные лагеря и, что единой позиции относительно войны в Украине и ее возможного членства в ЕС не будет. Французский лидер также хочет, чтобы Россия не видела определенности во время сегодняшних событий.

Кроме того, в пятницу, 16 марта, Макрон провел встречу со своими немецкими и польскими коллегами, которая состоялась в Берлине в знак солидарности с Украиной. После встречи президент Франции заверил, что три страны так называемого Веймарского треугольника сделали совместное заявление и заверили, что являются едиными в своей цели "никогда не позволить России победить и поддерживать украинский народ до конца".

Вас также могут заинтересовать новости: