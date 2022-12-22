Скандальный политик мигом заблокировал его в соцсетях после публичного вопроса.

Российский журналист проекта The Insider Сергей Ежов попал под немилость замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева за вопрос относительно того, пойдет ли его сын воевать.

Журналист в Twitter вспомнил о вероятности повышения призывного возраста до 30 лет. По этому случаю он поинтересовался, пойдет ли в армию сын Медведева.

"Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то этот патриотический гражданин с партбилетом "Единой России" на имя Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдет в военкомат, верно, Дмитрий Медведев?", - написал журналист, тегнув опального политика.

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Правда, ответа на свой вопрос Ежов не получил. Зато Медведев "обиделся" и его заблокировал. Соответствующий скриншот журналист опубликовал в ветке.

Скандальные заявления Медведева

Медведев неоднократно проявлял свою антиукраинскую позицию и поддерживал кровавую войну в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Медведев как-то обозвал членов НАТО "атлантическими импотентами". Кроме того, он пригрозил наращиванием производства средств поражения, заявив, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

СМИ писали,что Медведев нанял "автора" для своих агрессивных постов в Telegram и платит ему хорошую зарплату.

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