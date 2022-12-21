Стороны во время встречи обсудили возможности стратегического сотрудничества между Китаем и Россией.

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым и выразил беспокойство по поводу войны между Россией и Украиной.

Как пишет Reuters, Си предлагает урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Во время разговора с Медведевым Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает идею разрешать кризис политическими средствами. Добавим, что в Пекин экс-президент РФ приехал по приглашению Коммунистической партии КНР.

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Стороны во время встречи обсудили возможности стратегического сотрудничества между Китаем и Россией. Китайские СМИ также отмечают, что Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. О чем в нем шла речь, не сообщается.

Китай - союзник России: что известно

4 июля начальник ГУР Кирилл Буданов ответил, опасен ли Китай как союзник России.

Глава МИД Китая заявлял, что его страна не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации ситуации в Украине.

Недавно страны договорились провести совместные военные учения с привлечением кораблей и авиации.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сообщал, что в Пекине обескуражены провалами Путина в Украине.