Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.
Об этом он заявил в комментарии ITV News.
"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.
Скибицкий добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на другие страны, в частности Польшу, Турцию и Болгарию.
"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион. ... Мы помним историю Чернобыля. Возможно, будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – сказал Скибицкий.
Россия снова угрожает ядерным оружием: что стоит знать о шантаже Путина
Как писал УНИАН, на протяжении последних месяцев от российских пропагандистов и чиновников неоднократно звучали угрозы в сторону Украины, Европы и США касательно ядерного удара. А в среду, 21 сентября, к таким угрозам прибег российский диктатор Владимир Путин.
"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - цинично заявил президент России.
По убеждению президента Владимира Зеленского, эти угрозы – очередное свидетельство того, что Россию надо признать наконец государством-спонсором терроризма.
"После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, которые стали правилом, а не исключением, для российских пропагандистов...", - отметил президент.
По оценке главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, это заявление Путина свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле. Тем не менее, именно после этого заявления стало известно, что министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, что, по его мнению, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла, впрочем это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Он убежден, что если Россия все же прибегнет к этому, страны Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну.
В то же время расследователь Bellingcat Христо Грозев акцентировал, что ядерный арсенал России не проверялся годами, поэтому есть очень высокий риск, что он не функционирует должным образом.