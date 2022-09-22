Последствия применения ядерного оружия могут повлиять на другие страны.

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Об этом он заявил в комментарии ITV News.

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.

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Скибицкий добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на другие страны, в частности Польшу, Турцию и Болгарию.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион. ... Мы помним историю Чернобыля. Возможно, будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – сказал Скибицкий.

Россия снова угрожает ядерным оружием: что стоит знать о шантаже Путина

Как писал УНИАН, на протяжении последних месяцев от российских пропагандистов и чиновников неоднократно звучали угрозы в сторону Украины, Европы и США касательно ядерного удара. А в среду, 21 сентября, к таким угрозам прибег российский диктатор Владимир Путин.

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - цинично заявил президент России.

По убеждению президента Владимира Зеленского, эти угрозы – очередное свидетельство того, что Россию надо признать наконец государством-спонсором терроризма.

"После ударов российских танков и ракет по атомным станциям. И после угроз применить ядерное оружие, которые стали правилом, а не исключением, для российских пропагандистов...", - отметил президент.

По оценке главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, это заявление Путина свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле. Тем не менее, именно после этого заявления стало известно, что министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, что, по его мнению, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла, впрочем это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Он убежден, что если Россия все же прибегнет к этому, страны Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну.

В то же время расследователь Bellingcat Христо Грозев акцентировал, что ядерный арсенал России не проверялся годами, поэтому есть очень высокий риск, что он не функционирует должным образом.

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