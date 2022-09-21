Зеленский не собирается "отменять" деоккупацию захваченных Россией украинских регионов.

Частичная мобилизация в России демонстрирует проблемы с набором офицеров и другого персонала на войну против Украины.

Об этом в интервью Bild заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы уже знаем, что они (руководство РФ - УНИАН) мобилизовали кадетов, ребят, которые не умеют драться. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить свое образование. Все эти люди не могут драться. Они приходят к нам умирать", - пояснил глава государства.

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По его мнению, "Путин хочет утопить Украину в крови, в частности в крови своих солдат".

Зеленский не собирается "отменять" деоккупацию захваченных Россией украинских регионов в свете намерений Кремля провести "референдумы".

"Мы шаг за шагом будем действовать согласно нашим планам. Я уверен, что мы освободим нашу территорию. "Референдумы" - это фиктивные на 90% референдумы, государства их не признают", - пояснил Зеленский.

Президента не смущают угрозы ядерной войной: "Я не верю, что он сможет использовать это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему ее использовать".

Хоть сам Зеленский ядерный удар России не исключает: "Мы не можем этому человеку смотреть в голову, есть риски".

Однако поддаваться на угрозы Путина не стоит.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе будем использовать ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы", - отметил Зеленский.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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