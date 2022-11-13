Еще одной жертвой захватчиков стала женщина в Донецкой области.

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты изнасиловали 12-летнюю девочку.

Как свидетельствуют перехваты Службы безопасности Украины, еще одно изнасилование произошло на оккупированной Донетчине. Жертвой россиян стала женщина.

"Короче, вот эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказывает девушке "мобик", подразделение которого базируется в Кременной на Луганщине.

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Еще один "мобик" из-под Бахмута также пожаловался на ограничения в передвижении по этой же причине.

"Ну, короче, теперь ни в город, никуда не уедем ... там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Или, говорят, дезертиры мобилизованы, или добровольцы", - рассказал захватчик.

В СБУ отмечают, что состояние жертв россиян не интересует. Для них важно лишь "выйти в город".

"Что ж, Вооруженные Силы Украины сделают все, чтобы этот "выход" для сборища насильников и мародеров был только в один конец", - отметили в СБУ.

Военные преступления россиян в Украине

Российская армия массово убивает мирное население и издевается над гражданским. Некоторых расстреливали прямо на дорогах и побросали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки. Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь. Кроме того, русские фашисты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

В одном из освобожденных от оккупантов городов Украины военные РФ убили женщину, а ее ребенка они примотали к трупу. Более того, между ними оккупанты прикрепили мину.

А в Мариуполе Донецкой области оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Ребенок поседел, а женщина умерла.

Недавно украинские правоохранители установили, что под Киевом оккупанты изнасиловали беременную и выбили ей зубы. Их личности установлены.

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