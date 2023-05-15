Подорванный предатель Украины находится в реанимации луганской больницы, выяснили журналисты.

В центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временно исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.

Пособнику РФ понадобилась медпомощь, сообщил Telegram-канал Mash. В сообщении говорится, что предатель Украины в тяжелом состоянии и находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.

По сведениям пропагандистов, Корнет пострадал в результате взрыва в салоне красоты. В сети также показали фото якобы с места взрыва в Луганске.

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По неподтвержденным сведениям, в Луганське могло сработать самодельное взрывное устройство.

Взрыв в Луганске - сегодня это стоит знать

15 мая сообщалось, что в захваченном городе был взрыв в барбершопе. СМИ писали, что инцидент произошела по адресу ул. Демехина, 78. Пропагандисты сообщили, что взорвалась граната, и пострадали четыре человека.

Стоит отметить, что взрыв случился возле здания Луганского областного телевидения, где часто бывают местные и российские пропагандисты.

Кто такой Корнет - что о нем известно

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в Украине. На сайте "Миротворец" указана такой адрес "шишки ЛНР" - 27-й квартал №3, или ул. Ткаченко, 31, Луганск.

Корнет был сотрудником Министерства внутренних дел Украины, но перешел на сторону пророссийских боевиков. Стоит отметить, что он работал обычным следователем уголовного розыска. 27 августа 2014 года стал так называемым "министром внутренних дел ЛНР".

Корнету приписывали возможность серьезно влиять на ситуацию в квазиреспублике и его даже считают ключевым вдохоновителем "переворота в ЛНР", который произошел в 2017 году и привел к бегству тогдашнего главаря боевиков Игоря Плотницкого.

Стоит отметить, что "переворот в ЛНР" начался после того, как Плотницкий решил "уволить" Корнета якобы из-за захвата чужого дома. После этого Корнет нанес серьезный ответный удар - ввел в центральную часть Луганска своих пособников и "арестовал" людей из окружения Плотницкого. В конфликте власти РФ были на стороне Корнета.

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