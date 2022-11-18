Место расстрела оцепили военнослужащие РФ.

Русские оккупанты в ночь на 18 ноября расстреляли целую семью с двумя несовершеннолетними детьми в Запорожской области.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах и СБУ, нападение на семью Дармобедов произошло в Пологовском районе в селе Камыш-Заря.

Место расстрела оцепили военнослужащие РФ.

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Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram пишет, что рядом с семьей поселились боевики "ДНР" и "кадыровцы".

Оккупанты пристали к женщине. Мужчина попытался за нее вступиться, и те его расстреляли. А потом убили женщину вместе с детьми.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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