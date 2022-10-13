В ближайшее время диктатору удастся удержать власть, уверен генерал.

Поражения на фронте значительно изменили настроения в окружении российского диктатора Владимира Путина. Критики ежедневно становится больше, а президент РФ вынужден защищаться, опасаясь физического уничтожения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Сегодня на фоне стратегических просчетов Путина и особенно наших успехов на востоке и юге Украины, конечно, в элите РФ наблюдаются очень мощные тенденции критики Путина. Возможно, рассматривается вариант изменения", - отметил генерал.

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По убеждению Маломужа, Путин понимает, что близится конец его режима, поэтому усиливает свой контроль над спецслужбами. Всего диктатор имеет пять спецслужб, которые контролируют элиту, его окружение, а также контролируют друг друга. Он пытается удержаться, создать новые условия для наступательных операций в Украине путем мобилизации, "присоединение" территорий, провокации с Крымским мостом и нанесения массированных ударов.

"Все это делается для того, чтобы, с одной стороны, мобилизовать россиян против Украины и Запада. С другой стороны, показать окружению свою решимость, что он все еще активен, жив, боеспособен. А с третьей стороны, защитить себя физически, потому что сейчас могут быть и угрозы физического характера. Я думаю, в ближайшее время ему удастся удержаться. Он будет контролировать и окружение, и спецслужбы, и военных, представителей регионов, где поднимаются против него", - отметил он.

Генерал заметил, что Путин создает многоуровневую систему контроля. Например, ФСБ контролирует более миллиона сотрудников во всех регионах и в центре, МВД – еще больше сотрудников, служба безопасности президента контролирует элиты, все их действия и передвижения.

"Поэтому легко устранить Путина невозможно, но появились тенденции – и военные, и в спецслужбах. На каком этапе это может быть? На этапе, когда он стремительно будет терять позиции на фоне крупных поражений. Первые поражения были сигналом для элит. Они уже ищут варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной", - добавил Маломуж.

Путин боится устранения

В СМИ время от времени появляется информация о двойниках президента РФ Владимира Путина. Люди часто замечали изменения на лице и в его поведении, а иногда даже в его росте.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников выполняют оперативные функции.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента России Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Также в украинской разведке допустили, что в последнее время того человека, которого привыкли называть Владимиром Путиным, по телевизору не показывают.

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