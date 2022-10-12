В последнее время ходит много слухов о двойниках Путина.

Президент РФ Владимир Путин использует своих клонов лишь при определенных обстоятельствах.

Об этом рассказал генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в новом выпуске программы "Аргумент".

"Только в отдельных ситуациях, когда проводятся массовые мероприятия, там возможен вариант двойника, потому что он боится. Он очень боится погибнуть. Один из маркеров - при ковиде он садил всех президентов за 15-м столом. Точно так же он боится погибнуть от ядерной бомбы, террористов и заговорщиков. Он сейчас обставил себя пятью спецслужбами, которые контролируют элиты и сами друг друга. Поэтому он реально выходит на встречи", - заявил эксперт.

Маломуж также утверждает, что Путин понимает только язык силы, и лишь с такой позиции с ним нужно вести любые переговоры.

Двойники Путина - что известно

В СМИ время от времени появляеться информация о двойниках президента РФ Владимира Путина. Люди часто замечали изменения на лице и в его поведении, а иногда даже в его росте.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников, выполняющих оперативные функции.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента России Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Также в украинской разведке допустили, что в последнее время того человека, которого привыкли называть Владимиром Путиным, по телевизору не показывают.