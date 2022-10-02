Андрей Юсов отметил, что Путин – это сейчас собирательный образ и определенный режим

В украинской разведке допустили, что в последнее время того человека, которого привыкли называть Владимиром Путиным, по телевизору не показывают. Политики мирового уровня неоднократно демонстрировали свое отношение к конкретной фигуре, которая стола на сцене, заставляя ждать.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в программе "Аргумент".

"Когда все президенты на саммитах заставляют Путина ждать и таким образом демонстрируют свое отношение к этой конкретной фигуре, которая стоит на сцене. Возможно, имя ввиду, что это не тот человек, который за себя выдает", - говорится в сообщении.

По его словам, есть вероятность, что того человека, которого привыкли считать Путиным, в последнее время не видно.

"Важно понимать, что Путин – это сейчас собирательный образ, это режим, это определенная коллективная система. И все больше в этой коллективной системе весит не сам диктатор или тот, кто выдает себя за него, а круг людей, который стоит за ним – это старые номенклатурники, силовики и спеслужбисты прошлых поколений. Это люди, которые скучают за советским союзом, за методами СССР, которые не понимают современного мира, которые загнали себя в конспирологию и живут в параллельном мире", - подытожил Юсов.

Двойники Путина - что известно

В СМИ время от времени появляеться информация о двойниках ппрезидента РФ Владимира Путина. Люди замечали изменения на лице и в его поведении, а иногда даже в его росте.

В сети даже появлялась таблица двойников Путина, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный".

При этом российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников, выполняющих оперативные функции.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента России Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Вас также могут заинтересовать новости: