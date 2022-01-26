По данным разведок, Россия может второй раз вторгнуться в Украину уже зимой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров грубо ответил журналисту, интересовавшемуся реакцией министерства на недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом шла речь на брифинге Лаврова в Госдуме РФ 26 января.

Один из присуствующих на событии журналистов спросил у российского министра, как он будет реагировать на слова Столтенберга об усилении войск НАТО в странах восточного фланга на фоне угрозы наступления РФ на Украину.

На что Лавров ожидаемо ответил грубостью: "Я уже давно никак не рассматриваю его (Столтенберга – УНИАН) заявления. Мне кажется, он уже давно потерял связь с реальностью".

Читайте такжеГлава РПЦ Кирилл заявил, что Россия-лидер свободного мираНакануне в НАТО заявили о переброске истребителей и кораблей в страны-члены Альянса в Восточной Европе.

Например, Дания направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. В свою очередь испанские корабли присоединятся к силам НАТО, а также решается вопрос о ссылке истребителей в Болгарии, куда Нидерланды в апреле отправят два истребителя F-35.

Отмечено, что все меры направлены на укрепление союзников в связи с наращиванием российских войск на границах Украины.

В январе состоялась серия встреч между представителями НАТО и Россией, в ходе которых Москва настаивала на пересмотре политики вступления в Альянс по предложенным в конце декабря "гарантиям безопасности".

Кремль пытается юридически обязать Запад отказать Украине и ряде стран Европы, которые когда-то были под оккупацией Советского Союза, во вступлении в НАТО.

При этом сама РФ никаких гарантий со своей стороны не дает. Более того, отдельные российские чиновники угрожают безопасности Европы 100-тысячным войском, сосредоточенным вокруг Украины.

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