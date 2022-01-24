Страны-члены Альянса переводят силы в боевую готовность.

Североатлантический альянс решил усилить свое присутствие в странах Восточной Европы. Причиной такого решения стало наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Страны-члены Альянса переводят силы в боевую готовность, в связи с этим в Восточную Европу перебрасывают дополнительные корабли и истребители. К примеру, Дания направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. В свою очередь испанские корабли присоединятся к силам НАТО, а также решается вопрос отправки истребителей в Болгарию, куда Нидерланды в апреле отправят два истребителя F-35. Также нидерландский корабль и наземные подразделения укрепят резерв сил реагирования Альянса.

При этом Франция готова направить войска в Румынию. В то же время США рассматривают возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге.

"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Указано, что все меры направлены на укрепление союзников в связи с наращиванием российских войск на границах Украины.

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Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

Следом за США работников своего посольства отзывает и Великобритания из-за возможного вторжения РФ.

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