По словам президента РФ, страны Запада ранее на словах брали обязательства, что НАТО не будет расширяться на восток.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии непродвижения Организации Североатлантического договора (НАТО) на восток.

Как сообщает сайт Кремля, об этом Путин заявил на церемонии получения верительных грамот от послов 20 государств.

Президент РФ отметил, что перед российской дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", - заявил Путин.

"Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше", - добавил он.

"Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евро-Атлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения", - сказал Путин.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Читайте такжеМэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТОВ сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. В частности, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость получения полноправного членства Украины в Европейском союзе и в НАТО.

30 ноября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет никакого права вмешиваться в процесс присоединения Украины к НАТО.

"Украина - это суверенное и независимое государство. Каждое суверенное и независимое государство имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе относительно того, частью каких именно мер безопасности оно хочет быть. Это зависит от Украины и 30 стран-членов - решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что у России нет права вето, чтобы вмешиваться в этот процесс.

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Автор: Виталий Саенко