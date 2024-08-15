Россиянам нужны некие стимулы, заявил пропагандист Шахназаров.

В студии российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров внезапно заговорил о том, что Россия может проиграть в войне.

Вероятно, комментируя успешную украинскую операция на территории РФ в Курской области он заявил:

"Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине".

После этого Шахназаров вспомнил Сталина и добавил, что россиянам нужны некие стимулы:

"Видимо, нам нужны какие-то мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем. Что с нами будет".

Соловьев при этом кивал, и традиционно выдал о гибели человечества без России:

"Человечества не будет. Ни страны не будет, но и человечества тоже".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, по информации Bloomberg, Украина скрывала от Запада планы по Курску, пока войска не совершили нападение.

По данным Института изучения войны (ISW),13 и 14 августа ВСУ заметно продвинулись в Курской области РФ: украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

Геолокационные кадры от 13 августа показали, что украинские силы действовали в восточной части Журавли Курской области и имели продвижение.

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