В студии российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров внезапно заговорил о том, что Россия может проиграть в войне.
Вероятно, комментируя успешную украинскую операция на территории РФ в Курской области он заявил:
"Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине".
После этого Шахназаров вспомнил Сталина и добавил, что россиянам нужны некие стимулы:
"Видимо, нам нужны какие-то мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем. Что с нами будет".
Соловьев при этом кивал, и традиционно выдал о гибели человечества без России:
"Человечества не будет. Ни страны не будет, но и человечества тоже".
Операция ВСУ в Курской области - актуальное
Напомним, по информации Bloomberg, Украина скрывала от Запада планы по Курску, пока войска не совершили нападение.
По данным Института изучения войны (ISW),13 и 14 августа ВСУ заметно продвинулись в Курской области РФ: украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.
Геолокационные кадры от 13 августа показали, что украинские силы действовали в восточной части Журавли Курской области и имели продвижение.