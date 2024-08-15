Украина скрывала от Запада планы по Курску, пока войска не совершили нападение, - Bloomberg

Нападение окутано густым туманом войны, который также повлиял на западных партнеров Украины.

Украина держала в тайне от Запада планы относительно своего вторжения в Россию, пока ее войска не нанесли удар.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник в западной разведке, западные союзники Украины не знали подробностей ее наступления на Курскую область, пока оно не было в разгаре.

Украинцы совершили наземное вторжение в Россию 6 августа. Нападение окутано густым туманом войны, который также повлиял на западных партнеров Украины.

Видео дня

Информация поступала через российских официальных лиц, российских военных блоггеров, а также через сообщения в социальных сетях, мало из которых можно проверить независимо. Украинцы официально делали единичные заявления без конкретики. Однако вырисовывается картина тщательно спланированной операции большого масштаба.

Украина обдумывала несколько идей, включая удар по Курску, сообщил неназванный западный чиновник, знакомый с этим планом. Союзники реагировали на рейд уже по факту, когда он был в разгаре.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США попросят Украину узнать больше о ее стратегических целях и замыслах. Итак, на тот момент Украина уже предоставила США часть информации.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что его войска контролируют 74 населенных пункта в регионе, а главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Украина удерживает около 600 квадратных км территории.

Тем временем губернатор Белгородской области РФ, граничащей с Курском и Украиной, объявил чрезвычайное положение.

Союзники Украины по НАТО преимущественно не высказывали оценку атаки, за исключением того, что Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что Украина имеет "законное право" действовать на российской территории.

Украина очень заинтересована в том, чтобы отражать свои действия в Курске - и принятие решений в других местах на поле боя - как независимые от своих западных спонсоров. Президент Владимир Путин утверждал в понедельник, что атака была "западной".

"Враг с помощью своих западных хозяев - выполняет их указание, и Запад ведет против нас войну, используя украинцев", - сказал диктатор.

Это знакомая линия - Путин и его союзники давно стремились изобразить поддержку Украины как марионеточную. Западные страны говорят, что, хоть и оказывают поддержку, Украина ведет войну самостоятельно.

Операция в Курске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

Вас также могут заинтересовать новости: