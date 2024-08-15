Аналитики утверждают, что Россия особенно боится, чтобы ВСУ не взяли под контроль ключевые дороги региона.

13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры от 13 августа показывают, что украинские силы действовали в восточной части Журавли Курской области и имели продвижение.

Геолокационные кадры от 14 августа украинские СМИ попали в Суджу. Это свидетельствует о том, что Украина контролирует по крайней мере часть города и, возможно, его окрестности.

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Еще одни кадры от 14 августа свидетельствуют, что ВСУ действуют к северо-западу от Уланок. Это говорит о том, что ВСУ недавно продвинулись в этом районе. Также украинцы недавно имели незначительный успех в западной части Камышного.

14 августа российские источники заявили, что ВСУ начали действовать в районе Гири и Белицы.

"Украинские войска действуют в пределах заявленной максималистами границы украинского наступления. Это указывает на то, что ВСУ также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области", - отмечают аналитики.

В ISW считают, что украинские операции в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России. На спутниковых снимках Maxar, датированных 12 августа, видно недавно выкопанную серию полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также снимки показывают недавнее появление полевых укреплений возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.

Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым механизированным продвижением украинцев на север в Курской области.

Россияне особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются предосторожно защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.

Ситуация в Курской области

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

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