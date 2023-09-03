Губернатор заявляет, что пожар возник в нежилом здании.

В Курской области вечером заявили об атаке беспилотного летательного аппарата. Судя по видео, в районе здания Федеральной службы безопасности в Курчатове начался пожар.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил в атаке Украину. "В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Здание, которое сняли на видео, похоже на отдел УФСБ России по Курской области.

Взрывы и пожары в Курской области: последние новости

Как известно, после начала полномасштабной войны РФ против Украины в Курской области систематически заявляют об атаках беспилотных летальных аппаратов и взрывах.

В середине мая в РФ заявили, что украинский дрон атаковал админздание пограничного управления УФСБ в поселке Глушково. Сообщалось, что пятеро погранчников получили ранения.

По данным украинской разведки, на территории Курской атомной электростанции россияне хранят и обслуживают свои ракеты. В Центре национального сопротивления предупреждали, что в области готовят эвакуацию из зоны вероятного радиоактивного загрязнения в случае аварии.

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