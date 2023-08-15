Оккупанты уже приготовили план эвакуации населения, но в список попали только избранные.

Оккупанты планируют провокацию на Курской атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения.

Как сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на данные подполья, в Курской области продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС.

Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение ЦНС.

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"Всего эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска 435 тысяч. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об "избранности" тех, кто попал в список", - пишет ЦНС.

В частности людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области в населенные пункты:

Железногорский;

Большое Солдатское;

Щеглы;

Горшечное.

В ЦНС отмечают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь внимание мира от захвата ЗАЭС.

Теракт на Курской АЭС

В конце 2022 года стало известно, что российские военные используют территорию Курской АЭС в городе Курчатов и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет. В украинской разведке не исключали, что там страна-агрессор может хранить и иранские дроны-камикадзе, которыми бьет по Украине.

Также в ГУР МО призвали рассмотреть и проверить эту информацию представителей соответствующих международных организаций, в частности МАГАТЭ. Впоследствии появилась информация, что РФ готовит теракт на этой АЭС.

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