Даже мизерную помощь в 10 тысяч рублей выдают очень немногим.

Российские власти массово отказывают в денежной помощи беженцам из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает российский паблик ВЧК-ОГПУ.

Ранее российские власти обещали раздать беженцам разовую помощь в сумме 10 тыс рублей (около 4600 гривен). Однако, как выяснилось, получить деньги могут только те, кто попал в пункты временного размещения, организованные властями. Те же, кто самостоятельно снял жилье или остановился у родственников, автоматически получают отказы при попытке оформить выплату через портал "Госуслуги" (аналог украинского портала "Дія").

"Я обладаю постоянной регистрацией на территории района, который в настоящее время подлежит обязательной эвакуации. На поезде добрался до Москвы, где пережидаю стабилизации обстановки. Домой вернуться не могу, так как населенный пункт на въезд закрыт, плюс в окрестностях происходят активные боевые действия. Подал заявление на Госуслугах, однако в выплате было отказано. Не обсуждая размер выплаты, хочу сказать, что проблема массовая. У многих таких же беженцев приходят отказ по выплатам", – рассказал паблику один из беженцев.

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Как отмечает ВЧК-ОГПУ, аналогичные истории об отказе в выплатах массово рассказывают на форумах жители города Суджа.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, в подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области местные жители активно грабят брошенные без присмотра магазины и аптеки. Мародерством занимаются пожилые женщины, которых российские власти бросили на произвол судьбы. Чтобы прокормиться, они забирают продукты питания из магазинов и везут их к себе прямо в магазинных тележках.

Также мы рассказывали, что Кремль пытается преуменьшить угрозу от беспрецедентного украинского вторжения в Курскую область, подавая его как локальную форс-мажорную проблему вроде природного бедствия. Российские СМИ также концентрируют свое внимание не столько на украинском вторжении как таковом, сколько на теме гуманитарной помощи людям, пострадавшим от событий в Курской области.

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