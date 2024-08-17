Десятки тысяч людей покидают свои дома в приграничном регионе, многие говорят, что правительство преуменьшило угрозу вторжения.

Угроза украинского вторжения в Россию казалась нереальной - и российские государственные СМИ поначалу называли вторжение единичной "попыткой проникновения", поэтому многие россияне не планировали эвакуироваться из Курской области, пишет The Guardian.

Любовь Антипова в последний раз разговаривала со своими пожилыми родителями почти две недели назад, когда до нее впервые дошли слухи об украинском вторжении и она умоляла их покинуть их деревню в Курской области. А на следующий день она увидела в Интернете фотографии украинских солдат, в 50 метрах от дома ее родителей.

"Все эти годы мои родители не думали, что их это коснется", - сказала она. "Мы были уверены, что российская армия защитит нас. Я поражена тем, как быстро украинские войска продвигались вперед".

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Вторжение Украины на территорию России обнажило очевидную самоуверенность российских чиновников, отвечающих за границу. Многие местные жители обвиняют правительство в том, что оно преуменьшает значение украинского нападения или дезинформирует их об опасности.

"Отчеты официальных лиц были совсем не страшными: "Зашли 100 диверсантов" - а потом стало 300, 800... Невозможно было составить четкую картину", - рассказал местный житель Александр Зорин.

Многие жители области обвиняют государственные СМИ в том, что они держат их в неведении.

"Я даже не знаю, кого я сейчас ненавижу больше: украинскую армию, захватившую нашу землю, или наше правительство, которое позволило этому случиться", - написала одна из россиянок в соцсети "ВКонтакте".

В течение нескольких дней государственное телевидение показывало военные сводки, сообщая об успешных российских атаках на украинские войска в "приграничной зоне", не уточняя, находится ли иностранная армия на территории страны. Государственные СМИ показывают десятки тысяч перемещенных россиян, которые покинули свои дома до того, как была организована эвакуация - но государственное телевидение в основном называет их "временно эвакуированными людьми", а не беженцами или внутренне перемещенными лицами.

Волонтер из Курска Стас Волобуев отмечает, что именно наплыв перемещенных россиян из приграничных районов стал свидетельством того, что война идет всего в нескольких десятках километров.

"Я работаю в центре города и каждый день вижу людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью. Беженцев так много, а у них ничего нет. Людям приходится бежать в шортах и шлепанцах".

"Страшно, когда видишь, что ты один и тебе не к кому обратиться", - говорит Антипова. "Волонтеры выполняют эту работу. Местных властей нигде не видно".

Продвижение ВСУ в Курской области

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области.

Отмечалось, что за прошедшие сутки, 16 августа, Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города. Кроме того, аналитики пишут о разрушении ВСУ двух мостов в Глуховском районе Курской области.

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