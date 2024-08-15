Население Глушковского района составляло около 20 тыс. человек.

Через два часа после решения эвакуировать поселок Глушково власти Курской области решили принудительно эвакуировать и весь район, центром которого является этот поселок.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района […] Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям силовиков и местных властей", - говорится в заявлении в соцсетях врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Население Глушковского района составляло около 20 тыс. человек.

Видео дня

Глушковский район в ходе операции ВСУ оказался зажат с трех сторон: с запада и юга - украинская граница, с востока - приближаются части ВСУ.

Ситуация в Курской области

ВСУ продвинулись в Курской области РФ и имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время Украина ломает стереотип о том, что территория РФ неформально неприкосновенна и "никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ". Он отметил, что на самом деле это не так и, что есть только два пути окончания войны и возвращения РФ к пониманию, что такое правила войны.

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