Подоляк отметил, что Курская область, как и любая другая приграничная российская область, поддерживают войну в Украине.

Курская область, как и любая другая приграничная российская область - это квинтэссенция того типа спланированной войны против Украины, которую предпочитают россияне.

Об этом в Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Это война без правил ведения войны... Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны", - перечислил Подоляк и добавил, что при этом сами власти РФ уверены, что их территория неформально неприкосновенна и "никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ".

Подоляк заявил, что в настоящее время Украина показывает, что это не так и, что есть только два пути окончания войны и возвращения РФ к пониманию, что такое правила войны.

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"Первый: разрушение той инфраструктуры войны сухопутными операциями. Это именно то, что в силах Украины и что нужно для обязательной защиты населения Украины в приграничных областях", - подчеркнул Подоляк.

"Второй: нанесение дальнобойных ударов в глубину России. Масштабных и регулярных. Но для этого нужно много ракет и окончательный отказ от неформальных запретов использовать эти ракеты по территории РФ", - констатировал политик.

Ситуация в Курской области

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские паблики сообщали, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области.

Согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны, украинские силы продвинулись уже на 10 км вглубь Курской области.

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