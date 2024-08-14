В Киеве устали угождать постоянным страхам Запада и просто наплевали на все ограничения по использованию западного оружия.

Сенсационное вторжение ВСУ в Курскую область означает, что Украина больше не хочет быть "мячиком для битья" ради самоуспокоения Запада и она не намерена сдавать России свои территории в обмен на мир, как это, вероятно, планирует сделать Дональд Трамп после своей победы на выборах. Такое мнение в авторской статье для The Times высказал британский журналист, эксперт по Восточной Европе Роджер Бойс.

Обозреватель считает, что окончательное решение о проведении Курской наступательной операции Владимир Зеленский принял после июльского саммита НАТО, на котором Украине в очередной раз отказали во вступлении в НАТО, а Джо Байден в придачу умудрился назвать украинского президента "Владимиром Путиным".

"Украинский лидер сделал соответствующие выводы. Его стране надо было бороться с россиянами по-другому (...) Договоренности [об условиях использования предоставленного партнерами оружия] истощали Украину, превращая ее в постоянную жертву, мячик для битья россиянами. (...) Помахивание пальцем из Белого дома Байдена или берлинской канцелярии Олафа Шольца больше не имело смысла в Киеве. Очевидная слабость Байдена вдохновила Зеленского", - считает Бойс.

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Итак, украинская армия пошла вперед, используя БТРы Stryker и бронеавтомобили Humvee из США, БМП Marder из Германии. До сих пор украинцы не пустили в дело американские ракеты ATACMS, которыми можно было бы поражать аэродромы глубже в России. Пока что Украина не получила разрешения на это. Но Зеленский снова "может просто пойти вперед", убежден обозреватель.

Журналист также восторженно высказывается об "информационном затмении", которым сопровождалась вся первая неделя украинской операции под Курском. Это в частности позволило Киеву "отбить любое вмешательство Запада, уклониться от сложных вопросов".

"Сообщение для Запада: спасибо за оружие и кучу советов, но мы сами определяем темп нашей войны. И давайте работать на этой основе в эпоху после Байдена. Месседж для Путина: эта война не окончена. Если вы думаете, что мы пойдем на якобы поддержанное Трампом мирное соглашение, которое разделит Украину, подумайте еще раз", - описывает вероятную логику Зеленского британский журналист.

Обозреватель также видит и несколько других мотивов украинского наступления:

показать сильные стороны украинской армии - мобильность, импровизацию, скорость принятия решений;

подчеркнуть неуверенность Путина и внутреннее напряжение между армией и ФСБ, которая по российскому закону отвечает за охрану границы;

заставить Россию перебросить войска из восточной Украины для охраны Курска;

поставить Путина перед политически неудобным выбором увеличить численность войск за счет мобилизации, или иметь проблемы из-за нехватки войск для прикрытия всех участков.

"Эта непопулярная мера (мобилизация - УНИАН) может возродить антивоенное движение среди молодежи, лопнуть пузырь самодовольства. (...) Система Путина построена на народном цинизме (ничто не имеет значения) и апатии (ничего нельзя изменить). Последний поворот в этой войне может помочь сломать эту систему", - считает Роджер Бойс.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, в вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о новом продвижении ВСУ на Курщине. По его словам, операция достигает своей цели.

Также мы рассказывали, что в первый день наступления в Курской области российские военные часто ошибались, принимая украинцев за своих. Это позволяло ВСУ атаковать врага врасплох и порой захватывать вражескую технику без боя.

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