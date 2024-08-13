Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия.

Продолжается операция украинских войск на территории Курской области РФ. Под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта. За прошедшие сутки ВСУ продвинулись на разных направлениях от 1 до 3 километров.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас на этих территориях проводят стабилизационные мероприятия.

"Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта. Там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий", – заявил Зеленский после доклада.

Он также добавил, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, а обменный фонд для нашего государства пополняется. Сейчас также ведется разработка гуманитарных решений для этих территорий.

Операция в Курской области продолжается: важные новости

Накануне нардеп Михаил Цимбалюк сообщил, что Силам обороны Украины во время специальной операции в Курской области удалось взять в плен "жирные фигуры", которые россияне захотят поскорее вернуть в рамках обмена.

Вторжение Украины в Курскую область может стать поворотным моментом в истории России, как и первая битва 1943 года, считает британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

По мнению журналистов The New York Times, украинская операция в Курской области – это попытка шокировать Россию, которая уже привыкла к кровавой войне, до сих пор ограниченной территорией Украины. Однако, если потери ВСУ под Курском окажутся достаточно большими, а эффект для России относительно незначительным, это окончательно подорвет способность Украины держать фронт на Донбассе, считают журналисты.

Тем временем советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Курская область, как и любая другая приграничная российская область, поддерживают войну в Украине. По словам Подоляка, власти РФ уверены, что ее территория неформально неприкосновенна и "никто не будет разрушать логистику и инфраструктуру войны на территории РФ".

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