Россия хочет сократить расходы на аннексированный Крым
Расходы на аннексированный Крым россияне хотят сократить в следующем году на 8,5 миллиарда рублей - до 76,1 миллиарда рублей.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение министерства финансов РФ.
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Согласно документу, в 2021 году финансирование сократят на 8,5 миллиарда рублей, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда рублей - до 82,3 миллиарда рублей.
Также россияне сократят финансирование государственных программ по развитию дальневосточных и северокавказских регионов и Арктической зоны на 11,1 миллиарда рублей, 5,4 миллиарда рублей и 10,9 миллиона рублей соответственно.
Как сообщал УНИАН, Россия ежегодно тратит на ведение войны в Донбассе около $ 5 млрд в год. Кроме военных расходов, Россия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.
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