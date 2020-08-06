Россия хочет сократить расходы на аннексированный Крым

Сокращение расходов запланировали на следующие два года.

Расходы на аннексированный Крым россияне хотят сократить в следующем году на 8,5 миллиарда рублей - до 76,1 миллиарда рублей.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение министерства финансов РФ.

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Согласно документу, в 2021 году финансирование сократят на 8,5 миллиарда рублей, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда рублей - до 82,3 миллиарда рублей.

Также россияне сократят финансирование государственных программ по развитию дальневосточных и северокавказских регионов и Арктической зоны на 11,1 миллиарда рублей, 5,4 миллиарда рублей и 10,9 миллиона рублей соответственно.

Как сообщал УНИАН, Россия ежегодно тратит на ведение войны в Донбассе около $ 5 млрд в год. Кроме военных расходов, Россия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.

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