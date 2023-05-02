Кремль запретил пропагандистам говорить, что контрнаступление ВСУ провалится.

Кремль выдал российским СМИ новую методичку о том, как освещать грядущее контрнаступление ВСУ. Пропагандистам запретили настраивать россиян на победу российской армии, пишет "Медуза".

Издание отмечает, что Кремль призывает пропагандистов "не занижать ожидания" от анонсированного контрнаступления ВСУ. Также роспропаганде запрещают успокаивать россиян рассказами о том, что "Киев не готов" к контрнаступлению. Наоборот провластные СМИ должны акцентировать на том, что Украина получает мощную поддержку от Запада.

Как пояснили источники "Медузы", близкие к Кремлю, такая стратегия решает две пропагандистские задачи. Во-первых, если украинское наступление будет неудачным, можно будет заявить об умелых действиях российской армии против мощного противника. Таким образом, идеологическое значение российской победы будет больше.

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"Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась", – поясняют источники вторую задачу.

Кроме того, методичка "советует" пропагандистам "не педалировать" тему расходов российского бюджета на "восстановление инфраструктуры" в оккупированных районах Украины. Кремль опасается, что россияне будут недовольны расходами на украинские территории при наличии проблем в самой РФ.

"Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали [из госбюджета РФ на восстановление украинских городов]. С Крымом это уже было", — поясняет один из источников "Медузы".

Также методичка рекомендует пропагандистам "не муссировать" тему подготовки к парадам 9 Мая. Причины этого источники не комментируют.

Украина готовит контрнаступление – что известно

По заявлению Белого дома, Украина уже получила все, что запрашивала к началу контрнаступления. Издание The New York Times пишет, что основным фактором, которые мешает ВСУ перейти в контрнаступление прямо сейчас, является погода – в Украине не прекращаются дожди и на фронте царит жуткая распутица.

По оценке CNN, Россия в свою очередь очень плохо подготовилась к украинскому контрнаступлению, хотя для этого у нее было более полугода. Причем обширные районы окопов и траншей ей вряд ли помогут, поскольку их расположение хорошо известно украинцам благодаря спутниковым снимкам.

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