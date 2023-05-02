Вскоре они могут объявить о новом пакете помощи.

Соединенные Штаты Америки вскоре объявят о новом пакете помощи Украине.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает журналистка Лаура Келли в микроблоге Twitter. "Кирби предупредил, что ожидается объявление еще одного пакета помощи США для Киева", - написала она.

"Кирби также говорит, что США предоставили почти 100% того, что просили украинцы, в качестве военной помощи, необходимой для начала контрнаступления", - добавила она.

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Контрнаступление Украины: что известно

О большом контрнаступлении украинской армии выдвигают множество предположений, однако время его начала, направление и детали известны только небольшому кругу лиц.

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский сказал, что контрнаступление включает планы по освобождению оккупированного Россией Крыма.

Также он сказал, что затягивать операцию в ожидании современных истребителей Украина не будет. Как известно, Киев неоднократно призывал союзников передать такие самолеты украинской армии.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступательной операции находится на финишной прямой.

По данным The New York Times, ожидать активных действий Вооруженных Сил Украины до улучшения погодных условий не стоит.

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