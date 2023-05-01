Даже самые лучшие экземпляры гусеничной техники не могут с ней справиться.

К улучшению погодных условий украинского контрнаступления не будет. Как говорится в материале The New York Times, болото сейчас является основным врагом для ВСУ.

В частности 43-я отдельная артиллерийская бригада готова к контрнаступлению. У них был отдых, им предоставили надлежащее оружие и боеприпасы. В том числе заменили старые советские артиллерийские установки на несколько новых немецких гаубиц. Однако они не продвигаются вперед через болото.

"Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет. Автомобили застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?", - заявил лейтенант бригады по имени Сергей.

Видео дня

Лейтенант принял решение вывести с поля боя все новые Panzerhaubitze 2000. Причиной этому является страх того, что во время обстрела они не смогут убежать от него. На прошлой неделе одна из таких САУ застряла в грязи, поэтому ее пришлось буксировать.

"Глубокая и черная, по консистенции похожая на смесь теста для печенья и мокрого цемента, родниковая грязь является одним из препятствий, которые украинским военным, несмотря на всю их изобретательность, трудно преодолеть. Она заклинивает оружие и крадет ботинки с ног солдат. Колеса и протекторы крутятся и крутятся, только глубже зарывая военную технику в грязь", - так описывает грязь NYT.

Украинское контрнаступление: что известно из актуального

В CNN заявили, что Россия не готова к контрнаступлению Украины. Контрнаступление кажется неизбежным, и две стороны ведут усиленную подготовку, однако именно РФ не находится в оптимальных кондициях.

А вот The Times сообщили, что именно Украина не готова к контрнаступлению, однако своих планов не отменит. Основной проблемой является нехватка боеприпасов.

По словам главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, к проведение операции почти все готово. Украинские силы находятся на финишной прямой перед атакой. Однако решение о старте будет принято военным руководством страны.

Вас также могут заинтересовать новости: