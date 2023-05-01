Аналитики указали на увольнение российского "мясник" Мизенцева.

Долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая сторона готовится, красноречиво говорит об их готовности. Россия не готова к освободительной перации Киева.

Издание CNN пишет, что линия фронта Киева гудит от движения техники и артиллерийских обстрелов, регулярные взрывы поражают жизненно важные российские объекты на оккупированных территориях.

Министр обороны заявил, что подготовка "подходит к концу", а президент Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление "произойдет", но возразил против какой-либо точной даты начала.

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Возможно, это уже началось; это может быть через несколько недель. Мы не знаем — и этот факт является убедительным показателем успеха Украины, когда это начинается.

Москва, с другой стороны, находится в стадии "драки в баре перед закрытием". После потери Харькова и Херсона у них было как минимум семь месяцев, чтобы подготовить следующую вероятную цель украинской атаки – Запорожская область.

Так и произошло с обширными сетями траншейной обороны, которые можно увидеть из космоса. Это признание их масштабов не обязательно является комплиментом в 2023 году. Да, они большие, но каждый может видеть их в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и стремительного развития бронетехники.

Но именно последние 72 часа, возможно, больше всего выдали недостаточную готовность России. Увольнение заместителя министра обороны по тылу Михаила Мизинцева. Минобороны России не объявило об его увольнении, а лишь издало приказ о том, что Алексей Кузьменков теперь приступил к работе.

"Мясник из Мариуполя", как называют Мизинцева, безусловно, имел достаточно недостатков в губительной для России войне, чтобы заслужить увольнение. Увольняя ключевых министров за несколько мгновений до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о смятении.

А тут еще новый виток критики Евгения Пригожина. Военачальник наемников "Вагнера" выбрал воскресенье, 30 апреля, чтобы дать еще одно длинное интервью, в котором он обнажил всю серьезность проблем, с которыми сталкиваются его наемники.

По словам главы "Вагнера", у его бойцов так мало боеприпасов, что им, возможно, придется уйти из Бахмута — стратегически неважного города, в попытке захватить который они потратили тысячи жизней.

О истощении запасов боеприпасов в России было известно давно, но предполагать неизбежный провал непосредственно перед контрнаступлением — это попытка переложить вину.

Контрнаступление ВСУ - последние заявления

28 апреля глава минобороны Алексей Резников сообщил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой и войска ждут решения командования

29 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что для контрнаступления Украине еще нужно оружие. В то же время он указал, что контрнаступление начнется, не дожидаясь боевых самолетов от партнеров.

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