Ни после отступления из Киевской области, ни после бегства со Змеиного россияне не признавались в поражениях.

Российское руководство признало поражение ВС РФ в Харьковской области. Чиновники и федеральные СМИ активно обсуждают причины неудачи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отметили, что ни после отступления из Киевской области, ни после побега со Змеиного русские не признавались в поражениях, постоянно ища оправдания действиям своих военных.

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МО РФ сначала предложило аналогичное объяснение и для отступления с Харьковщины, однако заявления представителей Министерства Шойгу были раскритикованы самими россиянами.

"Признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику Путина на Минобороны России и военное командование "в форме", - считают эксперты.

Кремлевские СМИ сейчас работают над тем, чтобы снять с российского президента любую ответственность за поражение, вместо этого критикуя оборонное ведомство за недостаточную осведомленность относительно обстановки на Харьковщине.

"Признание поражения под Харьковом показывает, что Путин готов и способен признать даже поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться над тем, чтобы снять с себя вину", - объясняют в Институте изучения войны.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге, однако в начале сентября боевые действия активизировались и в Харьковской области.

С 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области ВСУ освободили 3,8 тыс. кв. км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч населения. Однако реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше.

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