США "с самого начала видели замечательную способность украинцев приспособленность и способность эффективно использовать свои боевые возможности".

США не были удивлены успехом начала контрнаступления ВСУ, однако для русской армии он был неожиданным.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель министерства, генерал Пит Райдер.

"Я думаю, если кто и был удивлен, основываясь только на сообщениях, которые мы видели с точки зрения реакции российских военных, то, вероятно, это были русские", - сказал он. Видео дня

Райдер подчеркнул, что США "с самого начала видели замечательную приспособленность украинцев и способность эффективно использовать свои боевые возможности": "Поэтому для нас неудивительно, что они продвинулись так быстро".

Украинские военные воспользовались военными возможностями, которые им представились на поле боя. И "западное оружие с боеприпасами сыграли роль в успехе контрнаступления".

Райдер отметил, что ВСУ переняли тактику НАТО.

"ВСУ смогли адаптировать старую советскую технику к новой тактике и победить русских. Украинские военные изучили западные системы, такие как гаубицы М777, HIMARS, БПЛА и прочее, и смогли использовать их со старыми системами и интегрировать в тактику боя", - пояснил военный.

Исход войны пока неизвестен, но просто сейчас "Украина продолжает использовать помощь, оказанную США и другими международными партнерами, с большим успехом на поле боя в борьбе за защиту своей страны", - отметил Райдер.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге, однако в начале сентября боевые действия активизировались и в Харьковской области.

С 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области ВСУ освободили 3,8 тыс. кв. км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч населения. Однако реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше.

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