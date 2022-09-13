Речь идет о населенных пунктах в Харьковской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных ранее сегодня.

Об этом Маляр написала на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сегодня на брифинге сообщала, что с 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области ВСУ освободили 3,8 тыс. кв. км, свыше 300 населенных пунктов и около 150 тысяч населения.

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"Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше. Завтра будут уже уточненные данные", – отметила замминистра.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.

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