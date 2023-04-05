Офицер ФСО подтвердил, что дочь диктатора родила его давняя любовница Светлана Кривоногих.

Экс-работник Федеральной службы охраны Глеб Караулов, который работал лично с диктатором Путиным, большинство инсайдов о детях российского диктатора и его личной жизни - правда.

Как сообщил сбежавший из России Караулов в интервью проекта "Досье", он налаживал связь в местах, где бывал Путин и его команда. Его коллеги занимались такой же работой, но в разных резиденциях Путина - в Сочи или Санкт-Петербурге.

По словам офицера, большинство данных, обнародованных журналистами о жизни Путина, его детей и любовниц - правда.

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В частности, у Путина есть внебрачная дочь от миллиардерши Светланы Кривоногих. Впервые информация о ней всплыла в СМИ только три года назад. В 2003 году Кривоногих родила Путину дочь Елизавету (Луизу). За это ее щедро вознаградили - у нее 2,8% банка "Россия", недвижимости в РФ на 7 млрд рублей, шикарные апартаменты в Монако, доля от морских перевозок, стриптиз-клуб "Ленинград" и курорт "Игора" - в совместном владении с Юрием Ковальчуком, которого называют личным банкиром Путина.

Кривоногих и Путина связывала многолетняя дружба еще с 1990-х. После 2000 года Кривоногих вдруг разбогатела. В ее окружении оказались многие влиятельные политики из команды Путина. По инсайдерской информации, тогда она стала любовницей диктатора. За связи с Путиным Великобритания ввела санкции против Кривоногих.

20-летняя Елизавета не носит фамилию Путина, а в соцсетях называет себя Луизой Розовой. Впрочем, отчество у нее Владимировна. Публично девушка чаще скрывает лицо.

На редких кадрах, где видно лицо Елизаветы, не трудно разглядеть фантастическое сходство с Путиным. Некоторые физиогномисты считают, что у Путина и его дочери более 70% похожих черт.

На момент рождения Елизаветы Путин официально был женат на Людмиле Шкребневой, с которой воспитывал двух дочерей. О разводе диктатор объявил лишь спустя 10 лет - в 2013 году.

По словам Караулова, в ФСО о детях Путина принято молчать и даже не называть вслух их имен. Это касается и Елизаветы, и троих детей Путина от Алины Кабаевой.

До полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета вела открытую страницу в Instagram, где хвасталась путешествиями, успехами и собственным брендом. Однако затем на нее свалился шквал хейта. Из-за этого девушка закрыла страницу и скрыла фото.

Караулов заметил, что дочерей Путина охраняют офицеры ФСО. Речь идет старших дочерей-Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. Охрана сопровождает их во всех резиденциях, где они останавливаются, но наблюдение проводится скрытно.

В то же время о любовнице Путина Алине Кабаевой и их общих детях в ФСО не говорят. Хотя иногда офицеры говорят о совместном проживании Путина и Кабаевой, детали об их отношениях знает ограниченный круг лиц.

Светлана Кривоногих - что известно о любовнице Путина

Бывшая любовница российского диктатора Владимира Путина, которую независимые росСМИ называют матерью его дочери, Светлана Кривоногих попала под санкции Великобритании.

Кривоногих попала в санкционный список как акционер банка "Россия" и Российской "Национальной Медиа Группы". Она "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

Расследователи российского сайта "Проект" выяснили, что Путин является отцом дочери Кривоногих Елизаветы. Девочка родилась в 2003 году. В Кремле эту информацию опровергают.

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