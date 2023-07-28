Информационная стратегия Кремля претерпела значительные изменения.

Вражеские СМИ и "военкоры" продолжили попытки представить украинское контрнаступление как провальное в российском информационном пространстве, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Путин и ранее утверждал, что российские силы уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, но за последние дни он преувеличивает вероятные украинские потери", – отмечают аналитики и добавляют, что российские "военкоры" также называли нереалистичные цифры, пытаясь убедить, что украинское контрнаступление останавливается.

Эксперты обращают внимание на то, что демонстрация украинского контрнаступления как провального заметно нарушает предыдущую стратегию Кремля, согласно которой российские СМИ не умаляли потенциал успешных украинских контрнаступательных операций, а скорее действовали наоборот.

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"Усиление изображения украинского контрнаступления как неудачной попытки свидетельствует о том, что политика Кремля по освещению войны направлена на активное продвижение себя как эффективного менеджера войны", – говорится в отчете.

Путин вещает о контрнаступлении ВСУ - последние заявления

Российской диктатор Владимир Путин на протяжении последних недель все чаще публично предоставляет оценку украинской контрнаступательной операции, сообщая о якобы ее слабости и значительных успехах российского войска.

На встрече с выпускниками военных вузов он заявил, что Украина якобы понимает, что шансов одержать победу над РФ нет, поэтому сейчас ВСУ "встали".

В начале прошлого месяца он уверял, что контрнаступление провалилось.

27 июля Путин заявил журналистам, что за последние дни российские войска уничтожили 39 единиц бронетехники из 50, которые украинские войска бросили для активизации штурма на Запорожском направлении. Путин также утверждал, что российские силы уничтожили 60% украинского личного состава, который проводил эти штурмы, а также 40% украинских пилотов боевой авиации в этом районе.

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