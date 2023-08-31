Также были перемещены военные и некоторое оборудование.

Россия вывезла с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые стояли там с 2020 года. Вероятно их забрали для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании MaxarTechnologies. Военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета заметил исчезновение ПВО. Вероятно, это были комплексы С-300В4.

Отмечается, что ракетные подразделения, оснащенные этими ЗРК, были дислоцированы в заливе Хитокаппу в Иторофу (известном в РФ как залив Касатка), и вблизи центрального поселения Кунашири Фурукамаппу (в РФ Южно-Курильск). В прошлом году там были замечены многочисленные транспортеры с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.

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По его мнению, оккупанты также забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию. Коидзуми считает, что оружие, которое хранилось на военном объекте на Сахалине, и войска из Дальнего Востока отправятся на фронт в Украине. По словам эксперта, элитная морская пехотная бригада, базирующаяся во Владивостоке, понесла тяжелые потери в боях, а некоторые жители островов Итурупу и Кунашира погибли после мобилизации.

Война в Украине - потери РФ в войне

По состоянию на сегодня Россия потеряла около 263 тыс. 020 военных, из которых 610 ликвидированы за прошедшие сутки. Количество потерянной техники также исчисляется тысячами.

Бойцы Национальной гвардии Украины вчера уничтожили российские зенитно-ракетный комплекс "БУК" и огнеметную систему "Солнцепек" на Купянском направлении.

При этом ВСУ прорвали участок основной линии обороны России на южном фронте.

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