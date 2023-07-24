Просто физически нет необходимого количества вооружения для защиты столицы РФ.

Сегодняшний ночной удар беспилотниками по Москве в который раз подтвердил, что Россия не обладает надёжной системой противовоздушной обороны, она даже не может защитить столицу. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Это говорит о дырявой системе ПВО России, у них её просто не существует, если беспилотники такого уровня, которые прошли как минимум 500-600 километров, а если по маршрутам с изгибами, то до 700 километров", - сказал он.

По словам эксперта, у россиян просто нет необходимого количества систем ПВО, чтобы покрыть такой огромный по площади город, которым является Москва.

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"Всё дело в том, что Москва очень большая по площади. Даже по периметру расставить достаточное количество ПВО они просто не могут. Они должны работать в автоматическом режиме, там, наверное, надо под сотню зенитно-ракетных комплексов, чтобы со всех сторон Москвы перекрыть только входы", - сказал он.

В качестве примера он привел разрекламированный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

"У "Панциря" дальность 20 километров. Сколько их надо расставить вокруг Москвы, а они ещё должны друг друга перекрывать, то есть, каждые 10 километров должен стоять "Панцирь". И это не решит всех проблем, потому что даже "Панцирь" можно пройти по определённым маршрутам, когда беспилотник идёт с огибанием рельефа, на 3-5-7 метров "Панцирь" его не видит", - сказал он.

По его словам, беспилотник может обойти Москву с северо-востока или пройти по реке на предельно малых высотах, а потом вынырнуть и выполнить боевую задачу.

Удар БпЛА по Москве 24 июля - детали

В ночь на 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, жители многих районов города сообщили о взрывах. Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в попытке осуществить удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотников.

Один БпЛА упал неподалеку от самого Министерства обороны РФ, другой - напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

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