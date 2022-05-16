Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

Российское командование до сих пор не сообщает родственникам сотни "пропавших безвести" моряков на потопленном Украине крейсере "Москва" о судьбе военных.

Об этом в интервью Медузе пожаловалась мать одного из таких "пропавших" по имени Ольга.

После обращения к Черноморскому флоту женщина заметила за собой слежку.

"Они (представители Черноморского флота) очень не хотели, чтобы я разговаривала с кем-то из СМИ. Каждый день звонили и говорили, что пытаются найти пропавших матросов. Еще руководства флота приставило ко мне двух девушек, которые постоянно за мной ходили. Я так понимаю, что они за мной следили. Я прекрасно понимаю, что никто из них даже пальцем не пошевелил", - поделилась россиянка.

Женщине, несмотря на запрет ЧФ, удалось побывать в трех госпиталях, где, по ее подсчету, находилось около 20 выживших моряков, но все они отказывались рассказывать о событиях на "Москве".

По ее словам, выживших моряков заставили согласиться на подписку о неразглашении.

"Я ездила в госпитали и военные части, я копала везде, где можно накопать. Нигде нет никакой информации. Как будто нигде никого и не было. Мне не давали никакой информации и было ощущение, что они просто водили меня за нос. Мне не показали никого из тяжелораненых", - добавила она.

По приезду из Севастополя россиянку встретила представитель правоохранительных органов (женщина допускает, что за ней следили всю дорогу), обе обязались искать "пропавшего" вместе.

Россиянка общалась с родителями другого "пропавшего" моряка, которые говорили, что добьются справедливости, но потом не получила от них никакого ответа. Ольга считает, что их тоже запугали.

Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

По данным СМИ, в то время на судне находились сотни моряков, в том числе срочников.

Мать одного из погибших членов экипажа рассказала, что русские тогда направлялись на высадку десанта в Одессе.

Россия скрывает настоящие потери в результате потопления крейсера; российское командование также отвергает, что судно было поражено Украиной.

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