Отмечается, что российским волонтерам теперь приходится закупать для фронта гражданские рации.

В России производитель средств спецсвязи "Ангстрем" решил заработать на госзаказе - поставлял Министерству обороны РФ дешевые китайские рации, выдавая их за собственную разработку.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ущерб российского Минобороны составил 78 миллионов рублей ($1 миллион).

"Схема всплыла в ходе расследования дела генерал-полковника Генштаба Халила Арсланова. Которого задержали в 2020 году и обвинили в хищении 6,7 млрд рублей ($87,2 миллиона - УНИАН) при поставках аналогичных раций. Как выяснилось, приобретённых именно у "Ангстрема", - говорится в сообщении.

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Так, "Ангстрем" взял заказ на производство и поставку Министерству обороны раций Р-187-П1 "Азарт". Отмечается, что после получения оплаты за заказ на часть средств были закуплены "китайские гаджеты сомнительного качества". После чего на них переклеили этикетки и передали Миноборны РФ как собственную разработку.

"Итоговый ущерб — около 78 млн рублей. Плюс предсказуемый дефицит спецсвязи на фронте - из-за компрадорских игр "Ангстрема" волонтёры вынуждены закупать для фронта гражданские рации "Баофенг", - отмечается в сообщении.

Промышленная революция в России

В России промышленная мобилизация началась еще летом прошлого года. Тогда специальным законом было разрешено госучреждениям, формирующим гособоронзаказ, в одностороннем порядке изменять условия контрактов с подрядчиками При этом бизнесу запретили отказываться от предложенных контрактов.

Недавно стало известно, что в России начали отбирать бизнес у тех, кто провалил гособоронзаказ. Первой такой "жертвой" как раз стало НПО "Ангстрем".

Также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что для продолжения войны против Украины Россия должна национализировать стратегические сектора экономики.

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