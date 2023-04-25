Спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, уходит из России, в стране начали открывать новые заведения в тех же помещениях.
25 апреля в помещении бывшего флагманского ресторана KFC на Тверской-Ямской в Москве открылось заведение с названием Rostic’s. Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Татьяну Шаманскую, гендиректора "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, сообщает, что на месте KFC планируют открыть 40 ресторанов Rostic’s в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, ще 26 откроются в Московской области до конца следующего месяца.
Rostic’s не имеет права использовать названия блюд KFC, но от кражи меню не отказывается. Константин Котов, совладелец компании "Смарт Сервис", выкупившей активы Yum! Brands в России, в комментарии РБК пообещал, что цены и блюда будут такими же, как были в KFC, вот только на замену популярным "Твистер" и "Боксмастер" придут фирменные "Шеф-ролл" и "Ростмастер". Ранее аналогичым образом изменить названия в меню в пришлось сети ресторанов фастфуда "Вкусно и точка", которая пришла на смену McDonald's в России.
На видео с открытия первого ресторана Rostic’s можно увидеть, что цвета оформления украдены у KFC, как и логотип.
Уход KFC из России
В октябре американская корпорация Yum! Brands заявила, что уходит из России и продает свой бизнес.
Ранее в этом месяце сделка о продаже была завершена. 66 ресторанов, которые принадлежали самой Yum! Brands (остальные по франшизе развивали 22 ее российских партнера), выкупила компания "Смарт Сервис". Она же получила права на мастер-франшизу KFC в России и бренд Rostic's, который существовал в РФ в 90-х и 2000-х. Условием сделки стал ребрендинг.