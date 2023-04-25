Новый ресторан не имеет права использовать названия блюд KFC, но от кражи меню не отказывается.

Спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, уходит из России, в стране начали открывать новые заведения в тех же помещениях.

25 апреля в помещении бывшего флагманского ресторана KFC на Тверской-Ямской в Москве открылось заведение с названием Rostic’s. Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Татьяну Шаманскую, гендиректора "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, сообщает, что на месте KFC планируют открыть 40 ресторанов Rostic’s в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, ще 26 откроются в Московской области до конца следующего месяца.

Rostic’s не имеет права использовать названия блюд KFC, но от кражи меню не отказывается. Константин Котов, совладелец компании "Смарт Сервис", выкупившей активы Yum! Brands в России, в комментарии РБК пообещал, что цены и блюда будут такими же, как были в KFC, вот только на замену популярным "Твистер" и "Боксмастер" придут фирменные "Шеф-ролл" и "Ростмастер". Ранее аналогичым образом изменить названия в меню в пришлось сети ресторанов фастфуда "Вкусно и точка", которая пришла на смену McDonald's в России.

Видео дня

На видео с открытия первого ресторана Rostic’s можно увидеть, что цвета оформления украдены у KFC, как и логотип.

Уход KFC из России

В октябре американская корпорация Yum! Brands заявила, что уходит из России и продает свой бизнес.

Ранее в этом месяце сделка о продаже была завершена. 66 ресторанов, которые принадлежали самой Yum! Brands (остальные по франшизе развивали 22 ее российских партнера), выкупила компания "Смарт Сервис". Она же получила права на мастер-франшизу KFC в России и бренд Rostic's, который существовал в РФ в 90-х и 2000-х. Условием сделки стал ребрендинг.

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